80後物流公司主管拒移民　斥千萬上車　冀港人在既有框架生活更好

80後物流公司主管陳先生，三年前斥約1,046萬元買入日出康城一個三房單位，盼為家人建立一個安樂窩，惟漫長的樓花期內，先後經歷社運及疫情，曾一度擔心「飯碗不保」、樓價下跌變為負資產等，心情相當起伏，直至早前終成功收樓。

購三房為建立安樂窩 三代同堂

從事物流業管理層的陳先生，年薪近百萬，甫上車置業，他便選擇購買銀碼較大的三房單位，原來是為建立一個長遠的安樂窩。陳先生指，購買三房單位除了為自己結婚及生兒育女後，有更大的生活空間，亦考慮到家中兩老年紀漸大，日後或有需要同住以便照顧 ，故三房單位才足夠應付三代同堂，不會住得太擠逼。

陳先生三年前斥資1,046萬元買入一個760平方呎的三房單位，他形容是為了一步到位，免得日後有搬屋的煩惱。是次入市首期五成、涉額約520萬元，月供約1.8萬元。

陳先生認為，既然將來發生嘅事係難以估計，倒不如大家喺既有嘅框架下，思考吓點樣可以令自己生活變得更好。 （張浩維攝）

擔心父母移民外國 難適應新環境

面對近年不少港人賣樓移民，陳先生坦言，作為80後的一分子，明白大家為何有移民的打算，但自己會以家人作為首要考慮點。他透露，自己父母及兄弟姊妹在香港生活多年，早已有屬於自己的生活圈子，擔心若然帶同父母移民外國，老人家未必容易適應新環境。身為長子的陳先生，亦自覺有照顧原生家庭的責任，「無理由離佢哋而去」 ，「買樓其實都係想大家（家人）可以聚埋一齊。」

基於家庭責任及成長背景，經濟條件不俗的他，表示暫時未有積極考慮移民。他同時勉勵香港人，「既然將來發生嘅事係難以估計，倒不如大家喺既有嘅框架下，思考吓點樣可以令自己生活變得更好。」

成功儲錢心態要沉實 避免行冤枉路

作為一個80後可以五成首期、即500餘萬元上車，原來陳先生對於儲蓄有一套「佛系」方法。他指自己性格比較踏實，不喜歡股票市場的買賣投機。他笑言，自己最大的投資項目便是強積金供款。多年來，他的儲蓄習慣亦很簡單，便是扣除日常必要開支後，留起一部份薪金作為儲蓄。

他認為，如果投資有誤，等同行錯冤枉路，從而導致心態上變得更加急進，更易做錯決定，最後只會得不償失，離成功儲錢的目標更遠。故他認為成功儲錢，首要是心態上夠沉實，為自己訂立一個合適目標，千萬別心急或過於進取；其次是避免高風險的投資，減少行冤枉路。

從事物流的他亦慶幸其公司有提供泊車及燃油等優惠，加上其工作及居住地點屬於同一區，相關交通開支不大，一個月的汽車總支出大約3,000元，只佔月薪約4%。而他一直與父母同住，省卻租樓開支，亦是其加快成功儲下首期的一個主要因素。

曾一度擔心飯碗不保 變負資產

回看陳先生約三年前入市，正值社會運動，他沒有想到社運完結後又出現疫情，香港經濟環境轉差，他亦曾一度擔心自己「飯碗不保」。他透露，在簽約買樓後的兩年間，心情相當起伏，除擔心自己有機會失業外，亦是擔心其物業價值下跌，未入住已變為負資產。

陳先生指，雖然當日買樓的心態是打算自用，非投機炒賣，但若然樓價下跌10%，價值1,000萬元的單位便蒸發了100萬元，「對香港打工仔而言，要儲100萬元資金好唔簡單。」加上，是次買樓已一筆過取出大部分流動資金，萬一遇上突發事故，也陷於被動。經歷漫長的樓花期後，陳先生早前終於順利收樓，他直指心理壓力已減少，現時只期望經濟環境沒有大變動，期望可以盡快還清「樓債」。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。