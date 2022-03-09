藍籌美孚新邨一周連爆兩宗蝕讓　三房業主慘輸24萬離場

藍籌屋苑美孚新邨本月暫錄3宗成交，兩宗需要蝕讓！美聯物業高級區域營業董事吳志輝指，有美孚新邨三房單位去年7月開始放盤，至今累減150萬元賣出，四年帳蝕24萬元離場。

上述成交單位為美孚新邨八期百老匯街114號頂層單位，實用面積680平方呎，三房一套間隔，望內街景，據悉，單位去年7月放盤，初時叫價928萬元，至今累減150萬至778萬元成交，減幅16%，呎價約11,441元。

據了解，原業主於2018年4月斥資802萬元購入上址作自住，持貨近四年，未計洗費及單位裝修費，單是帳面已蝕24萬元離場，帳面貶值3%。

一周兩宗蝕賣 同屬三房戶

本周初，美孚新邨才錄得3月份首宗蝕讓，為4期百老匯街91號高層B室，實用面積716平方呎，三房套房間隔，擁大露台，望內園景，減價50萬至900萬元成交，呎價12,570元。賣方持貨四年帳面蝕約30萬元，貶值3%。如計及稅項、佣金等開支，估計實蝕逾70萬元離場。

參考今年首三個月、第五波疫情下，多個藍籌屋苑出現損手情況，如鰂魚涌太古城一個兩房單位，早前大幅削價160萬至980萬元沽出，賣家帳面只賺約5萬元，料實蝕約50萬元；另鴨脷洲海怡半島近月亦錄得一宗蝕讓及一宗平手個案。