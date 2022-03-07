藍籌屋苑連環蝕走　美孚新邨三房900萬沽　4年帳面輸30萬

藍籌屋苑再現蝕讓！美孚新邨剛錄得3月第一宗成交，為高層三房套房單位，持貨四年需損手離場。

中原地產副分區營業經理馮健平表示，成交單位為4期百老匯街91號高層B室，實用面積716平方呎，三房套房間隔，擁大露台，望內園景，最初開價950萬元，議價後以900萬元成交，減幅約5%，呎價12,570元。

馮健平指，新買家為同區換樓客，見單位間隔實用，議價後即拍板入市，購入單位自用。據了解，原業主於2018年3月以930萬元購入上址，持貨至今四年，帳面蝕約30萬元，貶值3%。如計及稅項、佣金等開支，估計實蝕逾70萬元離場。

美孚新邨今年首宗蝕讓

上述為美孚新邨今年首宗蝕讓個案。而屋苑對上一宗蝕讓成交為去年10月份，三期吉利徑8號中層C室，509平方呎兩房，以730萬元易手，帳面蝕約3萬元，惟扣除15%額外印花稅（SSD）及佣金等雜費後，料實蝕逾百萬元。

此外，去年10月份二期吉利徑19號中低層單位，為凶宅同層戶，面積638平方呎，以760萬元成交，三年多帳面需蝕52萬元。

向來「穩賺」的藍籌屋苑，於今年首三個月、第五波疫情下，已先後出現多蝕讓買賣，如鰂魚涌太古城過去周末錄得一個兩房單位，大幅削價160萬至980萬元沽出，賣家實蝕50萬元離場；另海怡半島月前亦錄得平手個案。