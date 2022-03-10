置地：停業商戶可獲全額租金寬減　餐飲業按營業額比例交租

置地公司宣佈推出一系列措施，支援租戶及社區應付香港新冠疫情帶來的挑戰。措施包括推出面向香港零售租戶的租金寬減措施，以及向「置地公司家基金」注資1,500萬元作抗疫用途，與非政府機構合作為本地弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、測試包與防疫用品等。

置地指，自2020年初至2021年12月期間，已為租戶提供超過4.2億元的租金寬減。在香港的第五波疫情下，公司決定為零售租戶提供進一步支援，包括提供租金寬免及其他援助措施。

過去兩年租金寬減逾4.2億

因政府防疫措施而不能營業的租戶，在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免。餐飲行業租戶於2022年1月1日至6月30日期間只需按營業額比例支付租金。而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定。置地亦會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。

此外，置地還推出一系列營運及推廣措施，除容許彈性營業時間以減低因人手不足造成的營運壓力外，亦計劃推出額外措施推動其外賣 / 外送業務。置地又計劃今年稍後在防疫措施放寬後，推出大型推廣計劃，以增加商場人流並刺激餐飲消費。

向弱勢社群派發食物及防疫物資

至於在2020年11月成立的「置地公司家基金」，將獲置地公司注資1,500萬元，以協助社區抗疫。首階段500萬元資金已獲投放，用於資助非政府機構向弱勢社群派發食物及防疫物資，以及推出面向租戶與員工的特別捐款配對計劃。

「家基金」與30家非政府機構合作，為全港超過7.2萬名有需要人士提供熱食、食物及其他防疫物資。計劃將向全港各區弱勢社群派發近20萬份熱食及6,000份食物包，並為非政府機構的前線福利工作人員提供5,000套個人防護裝備。

置地公司行政總裁黃友忠表示，置地公司作為紮根本地、以香港為家的企業，對香港市民與企業在疫情下面對的挑戰身同感受。透過與不同的非政府機構合作，並為租戶提供即時及全面的租金寬減措施，冀望可以出一分力，幫助紓緩本港企業及社區所面對的困難，共度時艱。