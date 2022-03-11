太古鰂魚涌工廈成功統一業權　毋須進行強拍

由太古地產（1972）收購的鰂魚涌仁孚工業大廈，上月獲批強拍令，底價高達50.526億元，成為本港歷來最大金額的強拍個案。不過該太古地產最新進一步進行併購，近日更完成收購最後兩個單位，統一全部業權，毋須進行強拍程序。

最新由太古地產成功收購的單位為仁孚工業大廈8樓全層，在2月16日以2.88億元易手，該單位面積1.67萬平方呎，呎價約17,245元。據了解，太古地產亦已成功收購另一個全層單位。

仁孚工業大廈位於鰂魚涌英皇道1067號，地盤面積約2.48萬平方呎，為1971年落成的15層高工廈，鄰近太古站A出口。申請人早於2018年申請強拍，持有該廈約86.96%權益。

太古指連同毗連地盤重建商廈78萬呎

太古地產在收購過程中，對項目餘下未能收購的單位三度「加碼」，如8樓單位及14樓單位，在2018年1月的收購價為約1.87億及約1.78億元，及後在2020年2月已突破超過2億元，直至2021年10月，收購價進一步提升至2.496億及2.367億元，累積加幅達33%及32.5%。

太古地產早前表示，該公司將就華廈工業大廈（船塢里8號）及仁孚工業大廈（英皇道1067號）兩幅用地一併重建，將計劃興建作總樓面面積約77.9萬平方呎的辦公樓及其他商業用途。

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