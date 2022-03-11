網上睇樓成大趨勢　放寬按保料帶動二手換樓鏈

第五波疫情肆虐，樓市交投淡靜。會德豐地產今（11日）舉行「週五【會】客室」，連同中原地產探討疫下線上睇樓趨勢，預料財政預算案放寬按揭保險門檻將為樓市減辣，並帶動1,000萬至1,200萬元物業的二手換樓鏈。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，減辣措施有助穩定樓市，指旗下新盤3月共錄得6宗1,000萬元以上單位成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，對未來樓市抱樂觀態度，預計疫情緩和後將出現報復式反彈，料年底樓價將有10%升幅。

VR播放量按年升1倍

陳永傑表示，疫情下網上睇樓已成大趨勢，自去年起中原已開始免費為放盤拍攝VR，並上載至網頁，截止現在，約3成樓盤採用VR形式供客人參觀，網頁VR播放量更錄得150萬次，較去年同期多1倍，廣告量同期亦激增129%。

疫市網上互動體驗

為讓市民足不出戶仍可參觀單位和了解新盤資訊，黃光耀表示，集團設置ECS線上聊天頻道，透過互動形式，即時回應買家查詢，同時亦會拍片向市民介紹樓盤。此外，集團推出優先預約參觀計劃，讓有興趣買家可於網上優先登記，待落實推盤時間後，可即時參觀示範單位。

黃光耀透露，MONACO MARINE將以超級潛艇為主題，戶型主要為兩房及三房，佔全盤約70%，部份單位更可觀賞維港景或啟德河景。