2月私樓轉手95.4%可獲利　平均每宗賺68%

疫情拖累之下，二手私樓轉手獲利比率及賺幅維持低位徘徊，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料最差情況仍未反映，後市繼續偏軟尋底。

綜合土地註冊處資料所得，2022年2月份全港1,735宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,655宗，佔比達95.4%，與前月表現持平，徘徊在實施樓市辣招同年的2010年7月後之139個月、逾十一年半低位。每宗私樓轉手平均賺幅按月微升1.5個百分點，報68.0%，已連續兩個月少於七成。

按物業區域劃分，新界區表現較理想，以96.7%之數成為獲利比率最高的分區，按月亦升0.3個百分點；港島區居次，報94.6%，按月升1.5個百分點；至於九龍區明顯跑輸，僅錄得92.9%，按月跌1.8個百分點。

私樓轉手平均賺幅，已連續兩個月不足七成。（資料圖片）

按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中高價樓組別，獲利比率表現最好，錄得97.6%，且按月升1.2個百分點，涉及宗數362宗；601萬至800萬元組別，月內獲利比率達96.2%，雖按月少2個百分點，仍優於大市。

數據顯示，2月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為68%，雖按月略為回升1.5個百分點，但已連續兩個月低於七成，是繼2016年10月以來近五年半的淡況。2月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為41.7%，按月回落2.1個百分點，共錄724宗；至於帳面錄得虧損者有67宗，佔比按月微降至3.9%，而平手的個案則有13宗，佔比增至0.7%。

四小龍之一宇晴軒成平均賺幅最高屋苑

此外，上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有一半達到百分百獲利，而每宗平均賺幅則介乎最少的31.4%至最多的122.2%不等。當中，宇晴軒成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達逾1.22倍。至於上月榜內賺幅最低者為日出康城，平均每宗只賺約31.4%，其次為天晉的46.4%，反映有較多持貨期相對較短的業主沽貨離場。

陳海潮指，第五波疫情仍然嚴峻，市場交投稀疏，議價主導權落在買家手中，在買家優勢較明顯下，部分急於沽貨套現的業主只能降低賺幅，部分甚至要割價蝕讓。

有見疫情短期內難有改善，已打擊部分行業如餐飲及零售類別，對此類持貨的業主影響尤甚，因此預期3月份二手私樓轉售獲利比率或再下試95%的關口，進一步逼近十二年來的低位；至於平均每宗賺幅亦料續處於65%至70%之間的低位反覆徘徊。