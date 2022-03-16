疫下藍籌屋苑不再穩賺　3月上半月連爆6宗蝕讓

疫情下，樓市走下坡，過往一向被認為「穩賺」的藍籌屋苑亦紛紛出現蝕讓。翻查3月上半個月，傳統十大屋苑中，有4個屋苑出現損手個案，涉及6宗買賣，即平均「每兩日一蝕」；另有多個老牌屋苑亦錄蝕讓成交，遍佈港九新界。

3月份截至15日止，藍籌屋苑之中，錄得最多跌價個案為美孚新邨，近半個月連錄3宗貶值個案，帳面跌價介乎3％至15%，全數於2018年高位買入。其中，跌幅最勁為美孚新邨一期百老匯街2號中層A室三房戶，成交價1,268.8萬元，較2018年8月購入價跌約231.2萬元或15%。

太古城、黃埔花園先後錄明賺實蝕

同為十大藍籌屋苑的鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌太古城及紅磡黃埔花園，3月上半月各錄一宗蝕讓。其中，太古城唐宮高層A室，本月初以980萬元沽出，較2019年買入價975萬元帳面僅升5萬元，料「明賺實蝕」約50萬元；黃埔花園亦有業主「明賺實蝕」，屋苑4期3座中層A室，以1.100萬元易手，較2017年12月買入價持平，料實蝕超過60萬元。

至於其他老牌屋苑亦未能倖免，如西灣河鯉景灣、九龍灣淘大花園、沙田河畔花園及馬鞍山聽濤雅苑等，均先後出現損手或「明賺實蝕」情況，涵蓋中、細價物業，如河畔花園D座中層06室，以499萬元易手，較2018年買入價帳面跌價1萬元，實蝕約26萬元。

布少明：料4月續現蝕讓 樓市仍受壓

對於近月多個老牌屋苑出現蝕讓個案，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，蝕讓個案大部分都為近兩至四年樓市高位時買入，相信部分業主見近月疫情影響、樓價回落，加上外圍經濟環境不穩，願意降價沽貨。而且，市場上也有一班部署「執平貨」的買家。他預計，4月份同類個案會繼續浮現，樓市反彈要待下半年才有機會出現。