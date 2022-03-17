長實郭子威：料加息對樓市影響不大　麗新潘銳民：市場早已消化

美國聯儲局公布加息0.25厘，屬三年來首次，長實（1113）地產投資董事郭子威認為，美加息屬市場預期，由於港美息口存在差距，相信此次香港不會跟隨，並估計香港息率於今年下半年才有上調壓力，料是次加息對香港樓市的影響不大。

郭子威：料樓價全年5%波幅

郭子威續指，目前香港樓市受第五波疫情及近期股市波動的影響較大，但相信股市已趨平穩，若疫情受控，樓市成交料於今年中後恢復正常，樓價全年料有5%上下波幅。

至於會德豐地產常務董事認為，美國聯儲局加息僅0.25厘，幅度相當少，預計對市場影響不大，又認為市場已經一早預計相關情況，料早已消化加息因素。

新地雷霆料本港低息環境持續

而新地（0016）副董事總經理雷霆表示，美國聯儲局加息已是預期之內，惟未來取態及息口走向仍有待觀察，至於本港銀行體系資金充裕，從以往經驗來看，相信本港銀行業未必會跟隨加息，料本港未來低息環境持續，有利市民置業。

雷霆又認為，近日政府放寬按保樓價上限，相信在疫情過後，不少市民都會考慮換樓以改善居住環境。

麗新潘銳民：香港銀行業有條件不跟加息

近年市場已一直有討論加息周期，麗新發展（0488）高級副總裁潘銳民認為，相信相關消息已被市場一早消化，又認為香港銀行業有條件不跟隨加息。

他又指，目前加息周期已經開展，未來供壓人士會有壓力，不過影響樓市的因素並非來自加息，認為國際形勢及疫情走勢更加影響本地樓市表現。他預計，今年發展商推新盤步伐會放慢，年內樓市走勢變化不大。