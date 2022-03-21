差餉租值重估｜四叔「李氏皇宮」蟬聯租值王　李嘉誠大宅升5.6％

本港連續兩年受新冠肺炎疫情衝擊，核心商業區湧現大量吉舖，個別地標式舖位租值更大幅插水四至五成。不過一眾豪宅地段卻相當「硬淨」，除了個別大宅外，普遍租值按年持平，部分更「疫市」錄輕微升幅。



「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」，去年取代由湖北富豪梁亮勝持有、曾六度榮登本港超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，成為新一任的「租值王」後，今年繼續衛冕。

據差餉物業估價署最新的資料顯示，署方將「李氏皇宮」分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值的估算，租值分別為924萬、864萬及816萬元，停車場則為42.24萬元，水平與去年無分別，即一年的差餉租值合共達2,646.24萬元，每月租值為220.52萬元。

反對「李氏皇宮」圖則開放予公眾查閱

翻查資料「四叔」幼子李家誠，十多年前稱「屋企人想住吓house」，便以18.2億元從許世勳家族投得山頂白加道35號屋地，開始建造「李氏皇宮」。項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312平方呎及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施，包括有一個大泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,758干方呎。

由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。

至於李氏一家位於中半山麥當勞道的分層豪宅惠苑頂層單位，租值則連續三年下跌。去年已跌6.8%至562.38萬元，今年則再跌近3％至545.94萬元。

淺水灣道89號租值按年持平

至於湖北富豪梁亮勝持有的淺水灣道89號，最新為租值1,265.4萬元，按年持平。梁亮勝為絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，集團總部設於武漢。

「亞洲最貴洋房」租值升3000元

有「亞洲最貴洋房」之稱的Mount Nicholson 1、2及3號屋，去年租值跌近15％後，今年企穩回升3,000元，分別至813.18萬元、658.38萬元及673.74萬元。

Mount Nicholson可謂「租值王」的供應重鎮，1號屋﹙最前排﹚2016年成交價達10.08億元。﹙余俊亮攝﹚

李嘉誠大宅租值反彈5.6％

長和系創辦人李嘉誠，其位於深水灣道79號的大宅，去年租值下跌7.8%至855.6萬元後，今年反彈5.6％至903.6萬元。