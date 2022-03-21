差餉租值重估｜維港兩岸酒店租值續萎縮　四季酒店三連跌挫近60%

受疫情困擾，本港封關多時，零售及旅遊業生意一落千丈，本地多家知名五星酒店的租值也大幅萎縮。《香港01》翻查最新資料，發現維港兩岸部分頂級酒店的最新租值，普遍按年下挫近5%，個別酒店更連跌三年，累積跌幅接近60%。

四季酒店租值由2.2億跌至9600萬

位於中環香港站上蓋、屬本港頂級酒店的香港四季酒店，新一年度租值為9,228萬元，較上一年的9,684萬元回落4.7%。不過翻查資料，四季酒店的租值已經連跌第三年，由2019/20年度的租值高達約2.27億元，隨後一年降至約1.75億元，去年又跌逾四成至9,684萬元。以最新租值與2019/20年度比較，該酒店的租值累挫59.4%，跌幅相當驚人。

【各五星酒店租值變化】

中環文華東方、The Murray連挫第三年

至於同區另一間五星級酒店香港文華東方酒店，新一年度租值為9,840萬元，較上一年的1.032億元減少4.65%。酒店的租值同樣連跌第三年，在2019/20年度該酒店租值高達約1.84億元，隨後兩年分別下挫至約1.43億及約1.03億元，若以最新租值與三年前租值比較，累積下挫46.7%。

而在2018年完成活化開業、前身為政府辦公大樓美利大廈的The Murray，該酒店新一年度租值為5,748萬元，較上一年的6,024萬元下挫4.58%。該酒店在2019/20年度租值曾超過1億元，達約1.04億元，及後一直滑落，至今同樣連跌第三年，累積下挫44.9%。

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尖沙咀K11 ARTUS 三年累挫近37%

同為高級酒店集中地的尖沙咀，區內頂級酒店也難逃插水。位於尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside內的K11 ARTUS及香港瑰麗酒店，分別為服務式公寓及酒店，前者新一年度租值為8,940萬元，較上一年的9,372萬元下挫4.6%。公寓於2019年開業，於2019/20年度租值曾高達約1.417億元，即最新租值至今累挫36.9%，租值連跌三年。

至於香港瑰麗酒店其中3層樓面的新一年度租值為2,016萬元，較上一年維持不變。該3層樓面在2020/21年度租值為2,244萬元，至今累挫10%；而位於尖沙咀名店街廣東道的頂級酒店馬哥孛羅香港酒店，酒店4樓部分樓面，新一年度租值為816萬元，按年維持不變。