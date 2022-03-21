差餉租值重估｜銅鑼灣前舖王租值按年跌40%　前Prada旗艦店未止跌

曾為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，今年多個舖位受疫情衝擊，新一年度租值續跌，普遍跌逾20%。其中原由意大利名牌Prada承租作為旗艦店的羅素街巨舖，近年拆細出租，最新租值按年跌21%，至少連跌第三年，累挫超過五成。同區曾錄得呎租5,200元的「呎租舖王」景隆街地舖，最新租值為60萬元，按年大跌40%。

前Prada羅素街巨舖累跌52%

由玩具大王蔡志明持有、曾由Prada租用作旗艦店的羅素街2至4號2000年廣場地下至3樓巨舖，新一年度租值為3,468萬元，按年回落21.25%。該舖位自2019/20年度起，租值由7,200萬元一直滑落至約6,500萬及約4,400萬元水平，不過新一年仍然未止跌，至今已經累跌51.8%。舖位現拆細出租，其中二樓由餐廳Ruby Tuesday承租，地舖仍然圍板。

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英皇國際羅素街全幢租值挫24%

至於由英皇國際（0163）持有的羅素街22至24號全幢舖位，最新租值為2,688萬元，較上一年度3,546萬元，按年回落24.2%。該舖位在2019/20年度，租值曾高達6,624萬元，即至今已累跌59.4%。舖位曾由意大利高檔內衣品牌LA PERLA租用，惟至2020年9月份遷出後，一直未找到長租客，期內曾借出予友好商戶使用。

至於現由太子珠寶鐘錶租用的羅素街58號舖位，新一年租值為450萬元；而由資深投資者黎永滔持有的羅素街59至61號地下G1至G4號舖，最新租值為558萬元，兩個舖位同樣按年減少25%。

景隆街「呎租舖王」租值按年大跌40%

同區的景隆街舖位租值也明顯回落，其中曾由找換店承租、呎租達5,200元的「呎租舖王」景隆街2號地下A2舖，新一年度租值為60萬元，較上一年度的99.6萬元回落40%。至於毗連的A1舖及B舖，最新租值分別為21.6萬及35.4萬元，按年同樣大跌40%。