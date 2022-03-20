2月港島甲廈空置率高位回落至9.72%　唯獨銅鑼灣續升

港島區指標商廈續錄呎租新低成交，帶動區內甲廈空置率從高位回落。根據中原（工商舖）統計，2月份香港區整體甲廈空置率錄得約9.72%，對比1月份回落0.23個百分點。當中金鐘區改善幅度最為明顯，2月份甲廈空置率為9.42%，按月大幅減低1.21個百分點。

該行預測，本港疫情未趨穩定，國內外資金往來受限，入市氣氛一般，個別本地企業轉買為租，帶動租賃需求，預料整體甲廈空置率會橫行一段時間，港島區甲廈因租金叫價吸引而逆市回落。

金鐘甲廈空置錄得明顯改善

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，2月份香港區整體甲廈空置率錄得約9.72%，按月大幅回落0.23個百分點。核心區中以金鐘區錄得明顯改善，由1月份約10.63%，下降1.21個百分點至最新約9.42%，同時對比去年同期亦遞減0.19個百分點。

另外，中環最新空置率同樣表現不俗，中環2月份甲廈空置數字為7.86%，按月下降0.34個百分點。至於上環及灣仔最新數字分別為9.59%及12.92%，均較1月份有所下跌。

蔡氏續稱，銅鑼灣為統計的五區中，唯一按月空置量錄得升幅的區域，2月份該區空置率為7.75%，較1月份僅高出0.31個百分點，相信是銅鑼灣不少商廈屬銀座式商廈，以零售及餐飲為主，受疫情影響較大，部份樓面需提早退場，加上港島核心區指標商廈租金對比高峰期時明顯回落，促使部份企業回流傳統核心區。

蔡氏分析，疫情衝擊下，整體經濟前景未見明朗；面對艱苦營商環境，不少業主願意提供租賃優惠或增議價空間以吸引租客。因此，部份中小企亦會趁核心區租金回落，積極找尋盤源，以提升辦公室質素及品牌形象。面對本港第五波疫情仍然嚴峻，現時抗疫成首要工作，中港通關安排暫時擱置，預期短期整體甲廈空置率仍然窄幅上落，待疫情消退才可逐步改善。