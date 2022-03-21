社交措施下月放寬　舖界料租金谷底反彈　失業人士將回歸創業

第五波疫情稍放緩，政府今（21日）宣布暫緩全民強制檢測計劃，同時將在4月21日起分三個月、三個階段放寬社交距離措施。首階段會重開部分處所，如健身中心及美容院等，恢復晚市堂食至晚上10時，並放寬至4人一枱。

有舖位投資者及代理預計，相關措施將利好舖市，舖位租金水平料由谷底反彈超過一成，另預期早前受政策影響倒閉的行業，相關失業人士或有機會在未來兩個月開舖創業。

盧展豪：愈多執笠，愈多人創業

美聯工商舖行政總裁盧展豪指，政府願意放寬相關社交限制對市況有正面作用，對於「捱咗好耐、執得好勁」的一眾健身行業、餐飲業是一大利好消息。

他又指，由於上述兩大行業早前倒閉情況太嚴重，估計部分相關行業的失業人士會在短期內自行租舖創業，「通常愈多執笠，就愈多人創業」，料未來兩個月，陸續出現小規模的食肆於市場尋找租盤。他又指，目前普遍舖位租金已較高峰期回落至少四成，適合讓創業人士進場。

+ 1

放寬措施+消費劵 舖價將現「V型反彈」

至於盛滙商舖基金創辦人李根興表示，由於政府有意放寬社交距離措施，加上4月份即將派發新一輪電子消費劵，料將刺激零售市道，不論舖位成交價或租金也會得到支持。他預計，零售舖市會提早出現反彈，料4月、5月舖位市場交投量將較首季大增加一倍，屆時舖價或觸底回升約5%至10%，全年舖價走勢將呈現「V型反彈」。

舖位租務市場方面，他認為最差情況已經過去。他相信不論前往內地及海外，年底前亦會逐步通關，料舖位租金水平止跌回升約10％至15%。