林鄭稱4‧21起可晚市堂食　黃傑龍：欠緊急救援「比氧氣筒我哋捱」

第五波疫情緩和，連續兩日確診數字低於2萬宗，飽受打擊的餐飲業似見曙光，行政長官林鄭月娥今日（21日）公布，於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段可恢復晚市堂食。



不過，有業內人士指，等待放寬期間，不少企業難以支撐，而保就業等計劃僅是「災後重建」，希望政府能推出防疫抗疫基金7.0。



林鄭月娥稱會在4月21日起，分三階段放寬防疫措施。第一階段：大部分表列處所可以重開，泳池、酒吧續暫停，食肆可增至每枱最多4人、堂食可至晚上10時；第二階段：餘下表列處所可以重開，食肆可增至每枱最多8人、晚市堂食可再延長至晚上12時，戶外運動、郊野公園毋須強制戴口罩。

第三階段：餘下處所的基本限制解除，但會保留限聚人數、口罩令、使用安心出行、疫苗通行證等安排。餐飲股隨即急彈，牛角母企叙福樓（1978）最新升8.99%，大家樂（0341）升6.22%，大快活（0052）升3.52%，譚仔國際（2217）升5.08%，太興（6811）升7.89%。

對於政府推出一系列救緩措施，叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍形容為黑暗中的一點光。（資料圖片）

疫情影響不少餐飲業的日常營運。其中，叙福樓集團於上月公布，決定由2月28日起暫停旗下所有餐廳的營運，其後於本月初開始極有限度逐漸恢復外賣供應。

對於政府推出一系列救緩措施，叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍形容為黑暗中的一點光，「想像一下在一個災難的現場，已經被困咗一段長時間，冇水冇糧， 然後終於等到救援隊，同你講會救你出去，你有返少少希望好，似黑暗中見到一點光，然後佢同你講出去係要潛入水底兩個鐘，好快可以從逃出生天」。

冀政府推防疫抗疫基金7.0

黃傑龍認為，保就業計劃是向僱主補貼僱員5月至7月的工資，再加上4月21號才正式放寬社交限制，當中有相當長的一段時間，不少企業已受疫情影響營業數月， 未必能繼續捱下去，「救援隊一定要掉個氧氣筒同埋緊急糧食包俾我，如果唔係冇人可以潛入水底兩個鐘唔唞氣，幾有希望都係做唔到」。

他指出，保就業計劃同消費券等一系列救緩措施是「災後重建」，幫助企業反彈，但現階段需要緊急救援方案，例如是防疫抗疫基金7.0，「 既然特首咁明確講4月20日之前絕對不會放寬，受影響嘅行業雖然已經見到五月份可能有希望，但係你都要比個氧氣筒等我哋可以潛喺水底呢兩個月，捱到五月份逃出生天」。