高鐵效應未見影　女醫生9年前高價接火捧　佐敦廟街舖今貶值33%

早年市場憧憬「高鐵概念」帶動油尖旺整個零售區，不過美夢未有成真，鄰近高鐵站的佐敦街舖近日再錄得蝕讓個案，區內廟街一地舖以約3,000萬元沽出，較九年前買入價貶值33%，帳面大蝕1,480萬元。

市場消息透露，上述個案為廟街259A號怡齡閣地下D舖，在過去周末以約3,000萬元交吉沽出，面積約1,100平方呎，成交呎價約2.72萬元。舖位早前由米線店租用，最新市傳已獲點心店承租，每月租金約4.2萬元，新買家可享租金回報約1.68厘。

舖位曾三個月內兩度易手 女醫生高價承接

該舖位在2012年9月曾以3,800萬元易手，不過2013年1月卻以4,480萬元再度轉手，舖位短短約三個月內，帳面大幅升值17.9%或680萬元。

據了解，當年高價購入上述舖位的買家為一名女醫生，以2013年1月買入價4,480萬元計算，現沽貨的成交價較九年前比，帳面蝕讓1,480萬元，貶值約33%。

市場人士指，上述舖位大蝕讓主要由於當時市場憧憬高鐵通車效應，可帶動整個油尖旺零售區，距離西九龍高鐵站的佐敦成為最受惠地區。不過，上述憧憬未有成真，加上疫情影響，目前佐敦廟街一帶人流相當冷清，佐敦道及寶靈街之間約40間舖，有多達八成商戶未有開門營業。

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參考去年11月同區也錄得蝕讓個案，當時舖位為佐敦文英街26至48號文輝大廈地下18號地舖，與柯士甸站及高鐵西九龍總站僅相距約4至6分鐘步程。舖位面積約760平方呎，以1,598萬元易手。原業主於2012年11月以1,980萬元買入舖位，即帳面蝕讓382萬元，貶值19.3%。