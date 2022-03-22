恒地大角咀、宏安黃大仙舊樓地盤　獲批建單幢住宅

屋宇署公布，1月份共批出15份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、兩項商業發展等。住宅方面，包括多個市區舊樓重建項目，如恒地（0012）大角咀道39至53號重建項目，獲批建一幢樓高21層連4層基座商場的商住物業，提供住宅樓面約7.39萬平方呎，另設商業樓面約1.44萬平方呎。項目鄰近恒地同區利奧坊系列新盤。

至於宏安地產（1243）黃大仙飛鳳街31號至45號舊樓項目，准建一幢樓高19層的商住大廈，提供住宅樓面約7.8萬平方呎，另設有4層基座商場，提供約1.51萬平方呎。

新地下高埔村獲批建3幢分層住宅

而原由內房禹洲集團（1628）收購的土瓜灣旭日街17號泰捷工廠大廈，在今年2月份以3.05億元沽出。項目易手後，最新獲批興建一幢樓高26層的分層住宅，住宅樓面約8.36萬平方呎，另設有少量非住宅部分，涉及約684平方呎。

新界區方面，新地（0016）元朗錦田下高埔村項目，獲批建3幢樓高16層的分層住宅，提供約25.08萬平方呎，為1月份獲批商住項目中，唯一一個屋苑式項目。

伯恩光學開源道地盤准建商廈24萬呎

至於商業發展項目，由伯恩光學總裁楊建文持有、鄰近大型商場apm的觀塘開源道73至75號地盤，則獲批興建一幢樓高26層、設4層地庫的商廈，提供約24萬平方呎。不過該觀塘重建項目，預計將與周邊地盤合併發展，最終總樓面料超過72萬平方呎。

而永倫集團旗下佐敦彌敦道317至321號舊樓，准建一幢20層高商廈，提供約9.26萬平方呎。