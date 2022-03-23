跑馬地舊樓獲4.68億大規模收購　地舖業主十個月速賺6600萬

跑馬地舊樓獲大額收購！有財團新近斥資4.686億元掃入黃泥涌道59至61號愉華大廈一籃子物業。其中，大廈兩個地舖去年中才獲買家以8,380萬元購入，近日即獲財團以1.498億元收購，買家持貨十個月勁賺6,600萬元，夠買十間沙田第一城的三房戶。

資料顯示，黃泥涌道59至61號愉華大廈，新近連環錄得14宗成交，當中包括12個住宅單位及兩個地舖，住宅單位實用面積767至899平方呎，成交價介乎約2,408萬至約2,931萬元，收購呎價約3.1萬元，12個住宅單位涉及成交金額共約3.188億元。

至於地下兩個舖位，新近成交價共1.498億元，據資料，舖位的原業主於去年5月才以8,380萬元買入舖位，現轉手帳面大賺6,600萬元，升值79%。舖位面積約3,135平方呎，成交呎價約47,783元，現由傢具店承租。

參考近期沙田第一城的三房單位，面積484平方呎，成交價為660萬元，即上述舖位買家持貨短短約十個月獲利的金額，已足夠購買10間沙田第一城。

新買家為律師行 料助財團收購

愉華大廈於1964年入伙，樓齡約五十八年，提供一座，共38伙，大廈橫跨雲地利道及黃泥涌道。上述14宗成交個案的新買家同樣為PRECISE LUCKY LIMITED，其公司董事為蔣瑞福（LILIAN），與的近律師行的首席合夥人（房地產）的名字相同，不排除是替發展商或財團進行收購。