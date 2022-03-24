東涌流標商業地周五截標　測量師下調估值14%

於2020年10月份流標的東涌第57區商業地皮重新推出招標，並將於本周五（25日）截標。有測量師認為，目前商業市場氣氛仍受全球疫情等因素影響，商業項目投資風險高於住宅項目，估計市場對該幅商業地取態較審慎，最新估值較兩年前首次流標時調低14%。

美聯測量師行董事林子彬表示，上述東涌商業地過去曾因流標而收回，是次重新推出市場並加入新元素，包括可用作興建數據中心等，增加項目吸引力，惟鑑於項目規模較大，加上市場環境對商業項目較審慎，料入標反應較保守，估計最終收約5份標書，按每方呎樓面地價約3,000元計，地皮最新估值約37.84億元。

商業地周邊以公屋為主 非成熟商業區

林子彬又指出，項目可建樓面逾126萬平方呎，屬大型商業項目，投資額較大，唯位處新發展區，位置始終較偏遠，加上鄰近將會興建的東涌東站，未來周邊發展以公營房屋為主，並非成熟的商業區，估計該區對店舖的需求遠高於寫字樓。對於項目會否再次出現流標情況，他認為，將視乎政府有否因應市況而調整項目底價。

上述東涌第57區商業地皮在2020年10月首次招標時，林子彬預計該地皮每方呎樓面地價約3,500元，即最新估值回落約14%。

東涌一帶目前正進行填海工程。（資料圖片／發展局圖片）

兩年前僅接獲3份標 流標收場

資料顯示，周五截標的商業地，為東涌第57區的東涌市地段第45號用地，地皮地盤面積約13.2萬平方呎，可建樓面面積約126.1萬平方呎，2020年招標時，市場料每方呎樓面地價介乎2,500至4,000元，估值約31.5億至50億元。

當時截標僅接獲三份標書，包括長實集團（1113）、新地（0016），而信和置業（0083）則與嘉里建設（0683）合組財團入標。最終因投標價未達到政府就該用地所定的底價，地政總署不接納所接獲的三份標書，地皮宣告流標。