首幅設面積下限官地本月25日招標　屯門大欖住宅地估值85億

疫情雖然仍未受控，但亦無阻政府推售住宅地步伐。地政總署今日（18日）公布，將於下周五（25日）公開招標出售屯門青山公路 - 大欖段住宅用地，截標日期為4月22日。

該幅地皮為屯門青山公路—大欖段的屯門市地段第561號用地，地盤面積約362,893平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達1,306,417平方呎。該地皮預計可以提供提供2,020伙。

項目單位面積下限280呎

就上述屯門大欖住宅地，去年底發展局局長黃偉綸公布賣地計劃時，曾表示將加入面積下限條款，單位最細面積至少要約280平方呎。當時黃偉綸又指，措施對發展商而言更加清晰，屬公平遊戲規則，不認為新措施對地價等有影響，亦不會增加流標風險。

發展局局長黃偉綸。

普縉李雋傑料地皮估值90億

有測量師表示，上述地皮位置比較靠近小欖，附近掃管笏有比較多大型新樓盤，預計項目落成後部份單位可享有海景，料每呎樓面地價約6,000至6,500元 ，估值約78億至85億元。

至於普縉助理總監 (專業產業諮詢及估值) 李雋傑指出，該幅大欖住宅地為政府推出首幅「限呎地」，對地盤開則以至建築成本會有一定影響，或會影響發展商出價。相信發展商有機會聯手投標以減低風險，預計招標反應未必十分踴躍。他料地皮估值可達約90億元。