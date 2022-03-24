擴大併購版圖　財團再斥10.2億掃入跑馬地兩舊樓物業

跑馬地黃泥涌道一帶舊樓再獲發展商收購，日前黃泥涌道59至61愉華大廈獲財團斥資4.686億買入一籃子單位及舖位後，鄰近的黃泥涌道55至57號及63至65號兩幢舊樓，亦同樣獲財團大手掃入，分別涉額6.08億及4.12億元。綜合上述個案，可見整個收購範圍逐步擴大，涉及三幢舊樓，涉額近15億元。市場消息透露，上述收購財團以會德豐呼聲較高。

翠景樓連錄17宗成交 涉額6.08億

最新成交資料顯示，樓齡五十五年的黃泥涌道55至57號翠景樓，近日新增17宗成交，涉及16個住宅單位，實用面積925至996平方呎，成交價介乎約2,647.6萬至3,452.9萬元，成交呎價約2.86萬至3.69萬元。另有一個地舖以9,000萬元沽出。整批物業總成交價約6.08億元。

安美大廈地舖1.15億獲收購

至於樓齡五十一年的黃泥涌道63至65號安美大廈，則連錄19宗成交，總成交額涉及約4.12億元，包括16個住宅單位，實用面積404至687平方呎，成交價1,156.3萬至2,153.8萬元，成交呎價約2.86萬至3.45萬元。另外，安美大廈有3個舖位沽出，成交價由2,025萬至1.15億元，最貴一個舖位為地下B舖及地庫，面積約2,400平方呎。

上述黃泥涌道55至57號翠景樓及同街道63至65號安美大廈，新買家同為SONIC SUCCESS LIMITED及SUCCESS BRAVO LIMITED，其公司董事同樣為蔣瑞福（LILIAN），與的近律師行的首席合夥人（房地產）的名字相同，不排除是替發展商或財團進行收購。

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事實上，位於上述兩幢舊樓中間的黃泥涌道59至61號愉華大廈，早前也獲同一財團收購，連錄14宗成交，包括12個住宅單位及兩個地舖，合計收購價共4.686億元。其中舖位部分以1.498億元沽出，較去年5月份買入價8,380萬元，持貨十個月升值6,600萬元或79%。