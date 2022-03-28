兩年前錯過入市機會　年輕夫婦疫下睇樓三個月　斥618萬購藍澄灣

疫情增加二手樓的議價空間。青衣藍澄灣近日錄得一宗兩房戶減價62萬元成交，新買家為一對在西九龍租屋住的年輕夫婦，兩年前錯過入市機會，近日趁第五波疫情較易議價，加快入市。

中原地產分行經理李子清表示，上述藍澄灣2座中低層B室，實用面積485平方呎，兩房、望內園泳池景。據了解， 原業主去年11月放盤，當時叫價680萬元，至近日以618萬元沽出，即四個月累減62萬或9%，呎價12,742元。參考藍澄灣近期的二手成交呎價介乎1.3萬至1.4萬元，上址的成交呎價略低於市價。

↓↓藍澄灣成交單位↓↓

租樓兩年 怕收入追不上樓價升幅

李子清指，原業主今次放盤是為了兒子尋覓靚校網市區樓，加上見到有實客亦不介意減價幫助年輕人上車。

而買家兩年前未能如願購入心儀單位，遂改為租樓，租樓約兩年，怕置業能力追不上樓價升幅，有見疫情下較易議價，決定把握時機上車。夫婦二人近三個月密密睇樓，主力物色青衣區二手盤源，在參觀約10個放盤之後，被上述單位的泳池景吸引，最後獲業主減價22萬，遂決定入市。

原業主於2015年7月以505萬元買入單位，持貨七年多，帳面獲利113萬元，升值約22%。藍澄灣現時亦有大概有約40個兩房及30個三房單位正叫價放盤。