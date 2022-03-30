新盤戰報｜明翹匯擬現樓推6伙頂層 　蔚藍東岸1150萬沽兩房

疫情緩和，有利樓市加快復甦步伐，發展商亦積極部署銷售。佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯宣佈，已獲批滿意紙。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目預計於4月份內發信予業主收樓。

明翹匯已獲批滿意紙 累售720伙

顏景鳳又稱，項目正籌備開放現樓示範單位，稍後亦會公佈新一輪銷售部署。預計當中6伙頂層複式戶，於項目交樓後以現樓推出。又指隨著項目已屆現樓，加上新按保推出，相信有助吸引家庭客，推動區內換樓鏈。

明翹匯至今累售約720伙，套現逾48億元，銷售率近93%。項目僅餘56伙待售，當中3、4房大單位以套房式設計，亦屬青衣區內罕見；而項目的一房、兩房及花園特色戶已悉數沽清。

油塘蔚藍東岸開售至今累積售出400個單位，套現約34億元。

油塘蔚藍東岸累沽400伙 套現34億

五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，推出新價單後錄首宗成交，新買家為外區換樓客。是次交易以1,150萬元招標售出，5座22樓B室，實用面積512平方呎兩房單位，望池園海景，呎價22,460元。項目開售至今累積售出400個單位，套現約34億元。

另外，九龍建業旗下紅磡環海‧東岸上載新銷售安排，宣佈於4月3日起推售4伙貨尾單位，該批單位為於第1A座25、26、31及32樓D室，實用面積375平方呎的一房間單位。