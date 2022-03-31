十大屋苑3月錄250宗成交　創8個月新高　嘉湖山莊稱冠

疫情持續至3月中下旬才見緩和，二手交投回暖。據中原地產統計，3月份十大屋苑錄得250宗成交，較2月份上升63.4%，成交量創去年8月份之後的八個月新高。

美孚新邨反彈幅度最大

十大屋苑中，佔九個屋苑的按月成交量增加，增幅由6.5%至2.8倍不等。其中以美孚新邨反彈幅度最大，由7宗增至27宗，按月升2.8倍；而成交量計則以天水圍嘉湖山莊最多，共有47宗成交。

至於成交呎價方面，六個屋苑呎價按月報升，升幅介乎0.2%至4.8%，並以藍田麗港城的升幅最多，由2月份的約1.4萬元跌升3月的約1.47萬元。相反，鴨脷洲海怡半島呎價按月跌3.7%，屬十大屋苑中跌幅最大。

另外，受惠放寬按保措施，3月份十大屋苑800萬元以上的成交共錄133宗，按月大增80%。總結今年首季，十大屋苑共錄591宗成交，較上季升11.7%，惟對比去年同期則回落47.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月中第五波疫情漸趨緩和，市場氣氛持續改善，加上政府放寬按保，積累多時的購買力急速釋放，帶動十大屋苑成交大反彈，加上現時一手市場處於空窗期，成交聚焦二手市場。他又指，新按保措施效應陸續浮現，十大屋苑本月800萬元以上「財爺PLAN」成交急增八成，可見中價物業明顯受惠。

他續指，近期樓市明顯轉向，倘疫情進一步回落，預計旺勢可延續至下季。加上政府宣佈4月限聚措施將逐步放寬，相信新盤將蜂擁登場，整體市況將見熱鬧。成交量增加下，料業主議價空間逐步收窄，「疫情價」陸續消失，樓價有望逐步回穩。