樓市淡友放盤4個月　劈價120萬沽珀麗灣海景戶｜多相

有業主看淡後市，放盤數月便選擇割價出貨。美聯物業高級分區營業經理熊建明表示，新成交的珀麗灣20座高層E室，實用面積490平方呎，屬兩房單位，外望東南青馬橋海景，業主去年底770萬元叫價放售單位，屬貼近銀行估價。

適逢香港爆發第五波疫情、就業環境轉差、加息周期等多項因素困擾，該業主睇淡後市，欲加快出貨，曾數度減價至668萬元求售，最終在放盤約四個月後，獲買家以650萬元承接，即前後累減約120萬或15.6%沽出，呎價13,265元。

↓↓珀麗灣成交單位直撃↓↓

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首置客超預算50萬買心水單位

熊建明指，新買家為外區首置客，原預算購買價值600萬元以下的物業，但睇樓後被珀麗灣的生活環境、及單位高層海景吸引，雙方議價後，原業主同意以650萬元沽出單位，雖然較買家手頭預算超出約50萬元或8%，但實際首期支出相差不算大，故仍決定入市。從相片可見，單位有雅致裝修。

據了解，原業主在2016年11月以約550萬元購入上址，持貨約五年多，帳面仍賺約100萬元，物業升值約18%。熊建明表示，近日疫情確診數字回落，部份業主議價空間收窄，加上早前減價「筍盤」已陸續被消化，二手盤源開始減少。