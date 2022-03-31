東涌商業地呎價比粉嶺工業地平35%　測量師：需要開荒牛發展

曾流標的東涌第57區商業地皮，早前捲土重來，重推招標，於今日（31日）以27.78億元成功售出，惟每呎樓面地價僅約2,202元，較近年售出的粉嶺工業地皮再低約35%，罕有出現商業地平過工業地的情況。有測量師認為，政府願意接受低價成交，主要為顧及東涌東一帶未來發展，認為區內始終需要有發展商作開荒牛。另有測量師認為不算是賤賣土地。

近年粉嶺工業地呎價3387至3750元

是次賣出的東涌商業地皮，可建樓面面積約1,261,370平方呎，每呎樓面地價約2,202元，接近市場估值下限，較近年的工業地更便宜。翻查資料，在今年1月由其士國際（0025）以2.974億元奪得的粉嶺安居街工業地皮，每呎樓面地價約3,387元，相比之下，東涌商業地的每呎樓面地價平約35%或1,185元。

至於2021年2月批出的粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，由新加坡淡馬錫旗下豐樹產業以約8.13億元投得，每呎樓面地價為3,750元。東涌商業地每呎平約41%或1,548元。

張翹楚：不算是賤賣土地

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，情況反映東涌始終屬於發展中的社區，周邊配套未成熟，中標財團需以用家角度來競投，預計需要守一段長時間，因此不願出高價投地。他認為，是次雖然接獲5份標書，但成交價較想像中低，屬意料之外，預計政府接受標書，主要是為顧及該區未來發展，始終需要有開荒牛。

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，由於該幅商業地可用作數據中心，因此部分用途較偏向工業性質。他認為，項目規模龐大，未來發展商在樓面上的配置需要更謹慎，不過，以中招標呎價來看，對發展商是相當穩陣。他又指出，地皮始終接獲多達5份標書，反映市場對該幅地皮的看法偏向較低水平，認為不算是賤賣土地。