希慎、華懋加路連山道商業地　擬增加2%樓面建3幢商廈

希慎興業（0014）及華懋合組財團在2021年5月以197.8億元奪得的銅鑼灣加路連山道商業地，新近向城規會提交發展藍圖，並擬議略為放寬總樓面面積以興建3幢商廈，提供約109.79萬平方呎，較政府賣地時的最高可建樓面面積多約2%。

據城規會資料，上述申請地點為銅鑼灣加路連山道內地段第 8945號，地盤面積159,332平方呎，計劃以地積比率約6.89倍發展，興建3幢樓高16至24層、主水平基準上90至135米的商廈，每幢均設有5層地庫，落成後總樓面約109.79萬平方呎。項目提供561個車位。

翻查資料，上述商業項目去年中由希慎及華懋投得，當時最高可建樓面面積為107.6萬平方呎，即現時樓面增加約2%或約2.2萬平方呎。

增加樓面用於演藝及文化設施

申請人指出，增加的樓面面積將於第一座及二座的五樓，提供演藝及文化設施。此外，擬議方案亦將提供3項社會福利設施，包括地區康健中心、幼兒中心及長者日間謢理中心，將設於第三座地下低層至一樓。

而擬議項目的二樓將設城市公園及橫跨地盤內的景觀天橋，並延伸至通往利園六期的行人天橋。城市公園、景觀天橋、地面走廊及近古樹名木的範圍將會提供64,585平方呎的公眾休憩用地。