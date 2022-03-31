華懋27.78億奪東涌商業地　每呎地價2202元　貼近下限價

一年半前曾流標的東涌第57區商業地皮，早前重新推出並於上周五截標，地政總署今（31日）公布，地皮以27.78億元批出予華懋。以項目可建樓面面積約1,261,370平方呎計，每呎樓面地價約2,202元，接近市場下限價。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團非常高興投得此東涌商業發展項目。東涌東將發展成為新市鎮，項目鄰近港珠澳大橋及屯赤隧道，享有快速連接廣東省及澳門的優勢；加上政府正積極進行東涌新市鎮擴展計劃，集團對東涌的發展非常有信心，計劃在該地皮興建商場、辦公室及數據中心。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興。（何家達攝）

重推添新元素 增零售餐飲樓面

上述東涌第57區東涌市地段第45號用地，於2020年10月份首度推出時，因標價未達政府底價而流標。地皮地盤面積約13.2萬平方呎，可建樓面面積約126.1萬平方呎，是次重推加入新元素，包括容許零售、食肆餐飲等樓面大增至不超過整個項目的30%、即約38萬平方呎，以及首次在商業地上容許用作數據中心，比例不設上限，以增吸引力。

早前市場就上述地皮的估值介乎約28億元至50億元，每呎樓面地價2,220元至4,000元。上周五地皮接獲5份標書，包括新地（0016）、信置（0083）、華懋、嘉華國際（0173）及建灝地產，較2020年時接獲的3份標書為多。

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華懋一年勇奪三地 涉額逾120億

觀乎華懋近年活躍於賣地市場，如去年5月夥拍希慎興業（0014）合組財團，以197.78億元投得銅鑼灣加路連山道商業地，每呎樓面地價約18,374元。華懋佔該商業項目權益約40%，預計涉約79億元。

此外，去年12月以13.68億元獨資投得大埔滘住宅地，每呎樓面地價6,051元。如連同上述東涌商業地，華懋集團在過去一年間已投得三幅地皮，合計涉及金額高達約120億元。