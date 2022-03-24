加路連山道200億商業地王　18天建成接種中心　本月底運作

希慎興業（0014）聯同華懋集團，向政府提供其合資的加路連山道項目地皮，在銅鑼灣設立一個新的短期社區疫苗接種中心。中心設有18個接種間 ，是現時位處私人物業內最大的一個。

為鼓勵市民疫苗接種，希慎於今年2月與公務員事務局合作，於禮頓中心設立首個由私人業主支持的社區疫苗接種中心，而華懋則與荃灣民政事務處於荃灣西如心酒店舉辦社區疫苗接種日。

有見這些位處黃金地段的設施深受市民受歡迎，希慎聯同華懋向公務員事務局提議增設一個規模更大的疫苗接種中心。疫苗接種中心在不足三周內完成建設，建設和設置費用由希慎和華懋承擔。

希慎執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，團隊能在如此短時間內規劃及完成這個項目，值得自豪，又指希慎興業的願景是將加路連山道項目建設成為銅鑼灣的城市綠洲，而在有需要時使用其主要物業組合支持社區。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，除作出捐贈外，集團亦積極善用旗下物業場地設立社區抗疫設施。是次與希慎興業合作協助政府在短時間內、於地點方便的加路連山道物業設立全港私人物業內最大的臨時社區疫苗中心，預料能服務數以十萬計的市民，相信對提升疫苗接種率有很大幫助，令社會可以更快回復正常。

該接種中心僅用了短短十八天建成，場地已於2022年3月24日移交香港政府，並將於3月29日開始運作，為期三個月直至今年6月底。

上述加路連山道地皮，於去年5月份以197.78億元批出予希慎興業（0014）及華懋合組之財團。以項目最高可建樓面面積107.6萬平方呎計算，每呎樓面地價約18,374元，較當時估值高約15%。