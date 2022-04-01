麗城花園三房860萬沽　拒絕非「心水價」賣樓　業主多賺40萬離場

疫情回落，增加買家入市信心，荃灣麗城花園錄一宗三房單位成交。原業主在第五波疫情放售，累減55萬元獲同區換樓客承接。放盤期內，單位獲不同買家洽購，但因為出價未合心水，被一一拒絕成交，業主終多賺40萬離場。

中原地產荃灣麗城分行營業經理呂宗霖表示，是次成交為麗城花園3期6座高層D室，實用面積728平方呎，屬三房套房間隔，向東北，可望掦海景。

寧願忍手 拒絕買家820萬低價洽購

據了解，麗城花園在3月初疫情高峰時，同類單位成交價一度低見800萬元，原業主於2月下旬叫價915萬元放盤，其後減價30萬至885萬元，即獲買家洽購單位。該名買家當時出價820萬，較原業主心水價錢低約65萬，所以亦寧願「忍手」拒絕成交。

原業主持貨30年升值2.7倍

期後近期疫情緩和，加快區內成交，上址亦獲同區換樓客洽購。呂宗霖表示，對方因為早已鎖定三房戶型單位，加上汲取早前錯過入市的教訓，所以只睇樓一次便即場拍板承接。經雙方議價後，同意再減價25萬元，以860萬元易手，呎價約11,813元， 原業主較對上一次洽購多賺40萬離場。

據悉， 原業主1992年以235萬元買入上址，持貨30年，賬面獲利625萬元或2.7倍。