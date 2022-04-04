信和臨海過渡屋「普綠軒」　破天荒引STEAM學習　設5000元獎學金

信和集團早前以象徵式租金租出一幅荃灣青龍頭的臨海地皮，與社福機構普門基金會合作籌建過渡性房屋，項目最新命名為「普綠軒」（Wellness Lodge），涉及85伙，料明年第四季落成。有別於一般過渡性房屋，普綠軒將加入兩大新元素，包括引入兒童STEAM學習活動室及親子苗圃。此外，每個入住家庭的子女每學年可獲額外5,000元獎學金津貼。

85伙面積由146呎起 連獨立浴室

普綠軒位於青山公路青龍頭段115號，地盤面積約1.9萬平方呎，將建一幢三層高的樓宇，預計提供85個單位，面積介乎146至197平方呎，適合一至三人家庭居住，有需要家庭可獲安排入住相連單位。每個單位設開放式廚房、獨立浴室等。

位置上，普綠軒靠近大型屋苑豪景花園，步行10分鐘可購置日常所需，鄰近的巴士站亦有多條巴士線及小巴線往返市區。上述用地現已平整，將採用組裝合成建築法（MiC）興建，預計2023年第四季落成，營運期約五年。普門基金會主席李月民表示，目前租金水平未定，估計首階段的租住權約為兩年。

特設STEAM多功能活動室 辦免費課程

有別於一般過渡性房屋，普綠軒將引入多項特別元素，包括設有首個含STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）元素的多功能活動室、「一喜種田」種植空間、免費Wi-Fi網絡服務，以及為入住者提供工作配對、職業培訓等各方面的支援等。

普綠軒的多功能活動室，將提供各類免費課程及活動，包括有關STEAM及Go Code編程課程等。（模擬圖片）

信和集團社區事務總經理邱文華指，普綠軒非純粹應付住屋需求，而是冀進一步幫助基層家庭兒童改善生活，助其健康成長發展。故參考系內私人發展項目後，於普綠軒內設置STEAM元素多功能活動室。信和亦會與普門基金會合作，為入住的兒童提供各類免費課程及活動，包括有關STEAM及「Go Code」編程課程（編寫智能手機應用程式）等。

為入住家庭子女提供五千元資助

除讓基層家庭以優惠租金入住、解決住屋需要，信和集團及旗下黃廷方慈善基金會將於普綠軒投入營運後，續與普門基金會合作，並透過黃廷方獎學金，於每個學年向每個入住家庭的子女提供5,000元獎學金津貼，以幫助兒童發掘學業以外的才能。黃廷方慈善基金亦會提供資助予普門基金會，為入住的基層家庭及其子女開設合適的興趣班及課程。

此外，參考集團綜合綠色社區項目「一喜種田」的種植空間，普綠軒的天台戶外空間將設置苗圃，讓入住家庭與子女種植和收割自己的農作物，既可舒壓，亦可讓小朋友學習相關知識，增進家庭與鄰舍關係。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光指，希望普綠軒能為有需要的兒童及其家庭提供一個健康快樂的家，讓他們在入住期間體驗安全、健康及綠色生活。是次項目引入設施如包含STEAM元素的多功能活動室及種植空間，冀為兒童帶來希望，幫助他們發揮創意潛能。