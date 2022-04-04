業主破產　居屋凱樂苑首現銀主盤　叫價546萬三年貴一倍｜多圖

再有市區新居屋淪為銀主盤。被稱為「居屋樓王」、入伙僅約三年的長沙灣新居屋凱樂苑，近日出現屋苑首個銀主盤，據知相關業主因為破產，單位被銀行收回後推出市場放售，第二市場叫價546萬元，較2019年買入價高出超過1.1倍。

代理料裝修費至少40萬

市場消息透露，上述單位為凱樂苑D座凱旭閣低層5室，單位實用面積390平方呎，現以第二市場叫價546萬元，呎價約1.4萬元。單位位於低層，景觀以樓景為主，望向新地（0016）在建中的長沙灣酒店項目。

↓↓凱樂苑銀主盤直撃↓↓

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據代理提供的相片，單位已備有企理裝修，全屋牆身、地板、天花、廚櫃等相當新淨，另有訂造衣櫃及地台作收納空間。單位本身設有一房，大廳近窗位置再以玻璃趟門分間多一房。代理估計，上址裝修費至少約40萬至50萬元。

原業主二人去年破產 單位淪銀主盤

翻查資料，上述單位原由兩名人士共同持有，於2019年以259.5萬元向房委會買入，同月向滙豐銀行承做近九成按揭。不過，去年3月至4月份，二人陸續申請破產，單位其後被接管。以最新第二市場叫價546萬元（未補價）比較，較2019年買入價高出286.5萬元或1.1倍。

居屋市場接連出現銀主盤，日前，何文田居屋冠德苑一個高層單位，以609.5萬元未補價易手，單位早前已經淪為銀主盤，新賣出價較兩年前買入價高出接近50%或200萬元。