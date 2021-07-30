共居空間品牌3.9億購土瓜灣譚公道酒店　四年斥25億投資6項目

屯馬線6月底全線開通，鄰近宋皇臺站的酒店物業受到市場追捧。市場消息透露，鄰近宋皇臺站的土瓜灣譚公道全幢酒店，新近以約3.9億元易手，新買家為近年積極在港擴充規模的共居空間品牌Weave Living。該共居空間品牌在過去四年已累積斥資約25億元，買入6個項目，涉及共居項目、服務式住宅及公寓。

每間客房價值383萬

市場消息透露，上述酒店成交個案為土瓜灣譚公道103至107號全幢酒店，原業主為投資者楊渭生或相關人士，成交價約3.9億元，新買家則為共居空間品牌Weave Living。

上述酒店所在位置十分接近新開通的宋皇臺站，距離僅約500米，步程不足10分鐘。酒店佔地3,437平方呎，總面積約2.98萬平方呎，將提供99間客房。以新成交價計算，每間客房價值383萬元。

四年斥25億買6項目 提供677伙

翻查資料，共居空間品牌Weave Living在2017年進駐本港，現時在港已擁有5個項目，當中3個為共居空間項目，分布在太子界限街、紅磡溫思勞街及大角嘴晏架街，涉及伙數160、95及193伙。至於另外兩個則為服務式住宅及公寓，位於西營盤皇后大道西及半山醫院道，分別提供82伙及48伙。

即該共居空間品牌本身已擁有約578伙，而該5個項目的購入價介乎2億至6億元。若再加上最新買入譚公道酒店的99間客房，該品牌已擁有677伙的規模，6項物業涉及的價值合共約25億元。

【多圖】樓價貴空間細 共居大廈疫市擴張三年開4幢

事實上，Weave Living 的創辦人Sachin Doshi去年8月份接受《香港01》訪問表示，香港樓價高昂，房屋面積空間有限，而且租住房屋質素參差，該公司會在疫市下繼續開拓全新共居空間。又指共享租住房屋有很大的發展潛力，因為市場有源源不絕的住屋需求，特別是經濟條件受是次肺炎疫情影響的住客。

Sachin Doshi去年接受訪問表示，該公司會在疫市下繼續開拓全新共居空間。（黃舒慧攝）

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