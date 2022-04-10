疫下凶宅交投增　康怡「烹夫案」戶趁機放售　伍冠流：34折會考慮

疫情下「另類物業」不乏承接，今年迄今二手市場至少錄得3宗事故單位成交，造價一律較市價有三成折讓。同時有「超級凶宅」亦趁勢放售，叫價較市價低逾五成，有一向專吼凶宅入市的投資者認為，事故程度嚴重，要打三四折才會考慮。

近期市場接連出現凶宅、凶宅同層戶的買賣。早前清明節，有用家以低市價約三成購入太古城的「雙屍命案」單位。涉及為翠榕閣極低層三房戶，實用面積897平方呎，外連公家平台，座向東南。原業主於今年1月中開始放盤，原叫價1,300萬元。

放盤近三個月後，終累減約320萬或近25%，至980萬元獲外區用家承接，實用呎價10,925元，較市價低約25%至30%。據了解，單位2013年曾發生母親殺死孩子再自殺事件。事故發生同年，上述賣家以687萬元購入單位，持貨約九年，現升值293萬元。

今年初，北角城市花園亦錄得事故單位成交，為5座極高層，實用面積1,122平方呎，屬三房套間隔，以1,278萬元沽出，實用呎價11,390元，成交價較網上估值約2,100萬元近四成。據了解，單位於2000年曾有老人服用過量藥物離世。

居屋事故單位 拍賣場328萬賣出

此外，有事故單位透過拍賣場上售出，其中，柴灣居屋山翠苑B座（翠瑜閣）中層兩房戶，實用面積374平方呎，望山景，為銀主盤，今年3月份由拍賣行開價288萬元，獲兩客競投，終搶高14%至328萬元沽出，呎價僅約8,770元，較正常單位市價低約35%。原業主於2017年以約133萬元入市，五年帳面升值1.5倍或195萬元。

「烹夫案」單位放售 傳底價450萬

凶宅交投轉活，有三十年前的「超級凶宅」亦趁勢放售，其中，曾轟動一時的鰂魚涌康怡花園「烹夫案」單位，據知新近以750萬元放售。據了解，該康怡花園D座低層戶，實用面積596平方呎，三房間隔連車位，現叫價750萬元，呎價約12,584元。

但市傳賣家的底價為450萬元，即呎價僅7,550元。參考正常同類型單位市價約1,050萬元。翻查資料，早於1988年上址女戶主因發現丈夫有婚外情，產生爭執並誤將丈夫擊斃，其後進行肢解並烹煮。

凶宅大王：不打算放售其手持凶宅物業

有「凶宅大王」之稱的投資者伍冠流接受《香港01》查詢時指，他亦有留意上述「烹夫案」放盤，但他過往購入的事故單位多為「自殺」、沒有怨氣的。他認為，如涉及謀殺等事件較為麻煩、亦難搵租客，就上述「烹夫案」單位，或要打三四折才會考慮。

對於近期凶宅交投增加，伍冠流表示，未有打算放售其手持的物業，目前只有一伙杏花邨26座中低層事故單位，正以1.9萬元放租。