獲兩客爭購　藍澄灣3房戶838萬沽出　04年貨升值200%

放寬按揭成數效應陸續浮現，800萬元以上「財爺Plan」成交有所增加。

中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣藍澄灣錄得逾半年來首宗三房單位成交，為6座中層E室，實用面積690平方呎，三房套房間隔，享開掦山景。單位去年12月放盤，原叫價930萬元。

惟及至本月，最新叫價已降至888萬元，並獲買家洽購，差不多同時間亦獲另一組買家洽購，業主最終決定將單位售予首洽購的買家，議價後以838萬元沽出，較最初叫價平了92萬元，成交呎價12,145元。

沙士後273萬買入 現沽貨帳賺2倍

黃國強指，買家為上車客，見最近樓市回暖，趕緊入市，睇中藍澄灣第6座位處單邊，景觀較開揚，樓價亦屬「財爺Plan」範圍，可做高成數按揭。而原業主則於2004年10月以273萬元買入單位，持貨十七年多，現帳面獲利565萬元，單位升值約2.1倍。

黃國強補充，藍澄灣大半年來未錄得三房單位成交，主要因為大單位樓價已升近900萬元水平，與青衣站周邊屋苑造價拉近，不少買家寧選擇市中心屋苑。藍澄灣4月錄得3宗成交，平均實用呎價12,800元。