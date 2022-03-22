疫情拖累施工進度　1月私樓「零動工」　歷來第7次

第五波新冠肺炎疫情於今年初爆發，導致私人住宅施工進度轉慢，1月出現「零」動工情況。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署最新數據，2022年1月份全港未有任何私人住宅項目動工，為過去二十一年來第7次錄得「零動工」的月份，而對上6次出現「零動工」的月份要追溯至2020年的12月及1月、2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。此外，資料顯示，2021年9月份私樓動工量亦只有一伙。

6個新盤落成、合共4607伙

私人住宅落成量方面，2022年1月份全港共有6個項目、合共4,607個私樓單位落成，較去年12月份1,762伙急增1.6倍，創近三十七個月最多。

該6個落成項目包括較大規模的屯門帝御系列1期至3期（1,782伙），其次為將軍澳海茵莊園（1,556伙）。其他中小型項目包括日出康城LP10（893伙）、沙田瓏珀山1期（196伙）、長沙灣青山道123號（123伙）及堅尼地城爹核士街22號（57伙）。

陳海潮指，2022年將有不少大型矚目項目將可取得入伙紙，估計包括天水圍WETLAND SEASONS BAY 1期及2期（1,612伙）、火炭星凱‧堤岸（1,335伙）、啟德維港1號（1,059伙）、元朗THE YOHO HUB（1,030伙）、黃竹坑站晉環（800伙）等，加上其他中小型項目，初步估計2022年全年落成量可重上兩萬伙以上，挑戰2018年後的四年高位。