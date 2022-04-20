西半山寶珊道豪宅7300萬沽　較樓下單位賣平1000萬｜單位直擊

西半山寶珊道豪宅錄大額成交個案。區內主打大單位的老牌豪宅碧苑大廈，一個中層戶以7,300萬元沽出，較三年前低一層、面積相同的單位賣平1,000萬元。

上述成交個案為碧苑大廈中層A室，實用面積2,691平方呎，採四房間隔，上月底以7,300萬元連車位沽出，成交呎價約27,127元。原業主於1992年以850萬元買入上址，在2017年至2021年至少五度向財務機構抵押單位貸款。是次易手帳面升值約6,450萬元或約7.6倍。

據放盤相片，單位內部裝修雅致，客飯廳分明，大廳設有露台，可遠望西九龍一帶及海景，部分房間則望山景。至於廚房空間也極寬敞。

↓↓碧苑大廈成交單位相片↓↓

南豐陳慧慧女兒3年前8300萬購中層

碧苑大廈位於西半山寶珊道，為一幢於1967年入伙的單幢豪宅，提供40個單位，每戶實用面積由2,499至2,691平方呎。

翻查資料，大廈近年甚少錄得二手成交，對上一宗買賣已追溯至2019年7月份，當時低一層、面積相同的單位，由南豐榮譽主席陳慧慧女兒張添珞以8,300萬元購入，成交呎價約28,621元。反映是次高一層的同類單位，造價卻較三年前跌價1,000萬元。