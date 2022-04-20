恒地映築加推40伙　折實入場費745萬起　下周二賣114伙

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣映築，重啟銷售，恒地營業（一）部總經理林達民今（20日）表示新加推6號價單，涉及40伙，全屬兩房單位，連同早前推出的5號價單，合共涉108伙，將於下周二（26日）開賣，同日亦推6伙頂層特色戶供招標。

林達民指，下周二晚將展開新一輪銷售，涉108伙，他認為，疫情減退的速度較預期快，隨著4月21日政府逐步放寛社交距離措施，相信有助釋放市場積壓已久的購買力。項目將於本周日（24日）截票。

加推40伙 折實均價23922元

今日推出的6號價單，涉40伙，實用面積322至338平方呎，定價由784.4萬至880.6萬元，價單呎價23,207至26,888元，平均呎價為25,181元。折實售價為745.2萬至836.6萬元，折實呎價22,047元至25,544元，折實均價為23,922 元。最平一伙為7樓B室，實用面積338平方呎，折實呎價22,047元。

連用早前的5號價單，合共108伙，當中100伙屬兩房，其餘8伙屬兩房連儲物室間隔，整批的實用面積322至377平方呎 ，價單定價726.3萬至995.3萬元，價單呎價22,076至26,888元，平均呎價為24,778 元。而折實售價689.9萬至945.5萬元，折實呎價20,972至25,544元，折實平均呎價為23,539元。

發展商同日公布銷售安排，108伙價單單位將以先到先得形式、於下周二下午5時開始銷售，分A、B兩組時段，由大手客優先揀樓。同日會安排6伙頂層連平台特色戶招標出售，截標日期為今年12月30日。