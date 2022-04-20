凱龍瑞基金標售灣仔商廈及一籃子車位　叫價18.5億

具內地背景的房地產基金凱龍瑞集團，透過招標形式放售灣仔謝斐道翻新商廈及告士打道的一籃子商廈車位，合共叫價18.5億元，截標日期為6月8日。

上述放售物業，包括灣仔謝斐道303號全幢商業大廈，樓高25層，總面積約86,212平方呎。凱龍瑞集團中國香港首席執行官何震東表示，物業前身為王子酒店，經兩年時間、耗資約1.8億元進行大型翻新，外觀及室內已全面裝修，目前出租率約80%。

高力國際指，上述商廈地下商舖部份，現分別出租予一健身中心及高級美容院，一樓至九樓租予多間食肆，中高層則出租作辦公空間。預計全幢商廈出租後，每月租金收入約480萬元。據悉商廈市值超過17億元。

四年多前14.5億買入 現意向價高27%

至於另一項物業為同區告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位，每個車位價值約300萬元，整批市值約1.2億元。翻查資料，凱龍瑞集團於2017年底以約13.5億元及逾1億元，向舖王鄧成波家族買入上述灣仔謝斐道商廈及海外信託銀行大廈41個車位，當時合共買入價約14.5億元。

凱龍瑞集團為內地房地產私募基金，近年不時在港購買大額物業，如去年初以9.65億元買入長沙灣恒發工業大廈全幢，物業將重建為一幢25層高的新式工廈，涉24.24萬平方呎。另外，2017年凱龍瑞又斥3.8億元買入上環豫泰商業大廈13層物業，數年後全數沽出，單計其中8層樓面，便獲單一買家以3.5億元買入。