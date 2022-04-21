新婚客515萬購花都廣場兩房　原業主實蝕逾50萬離場｜單位直擊

粉嶺大型屋苑花都廣場新近錄得蝕讓個案，屋苑一個低層兩房戶獲新婚客以515萬元買入，成交價較四年前原業主買入價帳面蝕讓25萬元，若計及其他雜費實蝕金額更超過50萬元。

美聯上水分行首席高級營業經理林錦華表示，上述成交單位為花都廣場8座低層D室，實用面積370平方呎，兩房開則，望內園泳池景。新買家為區內客，從農曆新年後開始睇樓，希望購入兩房單位作爲新婚之用，參觀過上址單位後，認爲景觀好，居住環境清幽，附近不乏民生配套，經過雙方議價之後，減價10萬元至515萬元成交，呎價13,919元。

據了解，原業主在2018年8月以540萬元購入上址單位，由於原業主想套現，所以是此轉讓帳面微虧25萬元。若連同買入時繳付的稅款16.2萬元，以及兩次代理佣金共10.55萬元，合計實蝕51.75萬元。

↓↓花都廣場8座低層D室放盤相片↓↓

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上月同屋苑錄明賺實蝕個案

事實上，近月花都廣場亦錄得明賺實蝕個案，如屋苑7座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，上月以538萬元賣出，呎價13,724元。原業主2019年3月份買入價531.8萬元，雖然帳面升值6.2萬元，但實際需要蝕約20萬元。