渣甸山皇第2伙地下三複式戶招標　新增999天特長成交期

由資本策略（0497）、泛海國際（0129）等合作發展的渣甸山白建時道47號皇第，推出兩伙地下連花園三複戶招標，招標日期由4月25日至5月31日。

其中一伙為A單位，包含地庫、地下、1樓及2樓，實用面積為4,102平方呎，花園面積2,817平方呎；至於另一伙為B單位，同樣設地庫、地下、1樓及2樓，為連裝修的示範單位，實用面積為4,178平方呎，花園面積4,207平方呎，內置私人電梯。

提早120天內完成交易 享一成回贈

資本策略地產執行董事、Couture Homes 尚家生活地產董事總經理方文彬表示，皇第新增特長成交期「999天靈活付款計劃」，同時向提早於120天內完成交易的買家，提供10%回贈，另外提供最高30%印花稅的過渡貸款。

A室三複式戶設「先住後付」計劃

此外，方文彬指，上述A室三複式戶，設有「先住後付」計劃，買方於簽署買賣合約後支付至總樓價10%，便可額外加付住宅物業成交金額之10%作為入住許可費，而入住許可費金額可於成交時直接用於支付部分樓價餘額。而發展商同時為B室三複式戶的買家，提供一按財務計劃。

他又指，皇第合共提供16個分層大宅，已透過招標形式售出10伙，套現近20億元。標準單位已售罄，故正式啟動第二階段銷售，推出兩伙特色戶招標。