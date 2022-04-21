啟德MONACO MARINE料收逾4000票　夥經絡推低息高成數按揭

會德豐地產啟德MONACO MARINE，將於本周六（23日）開賣308伙，會德豐地產常務董事黃光耀今表示，預計今日累積收票逾4,000張，即超額近12倍，因應今日放寛社交距離措施，售樓廠將延長開放至晚上9時。

經絡提供兩按揭優惠 最低按息H加1.3厘

而經絡按揭中介將為MONACO MARINE之買家提供兩款按揭優惠，最低按息低至H加1.3%。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，美聯及經絡提供「置低息／高成數按揭雙優惠」，當中「低息 H 按優惠」的按息全期低至H+1.3厘，以今年最新拆息，實際按息1.49厘，鎖息上限低至為 P-2.75厘， 封頂息率為 2.5 厘，最高按揭成數九成，現金回贈高達 1.6%，年期最長三十年。

另一個「高成數按揭優惠」，按揭成數可高達七至八成，息率低至P-2.75厘，實際按息為2.5厘，現金回贈1%。另外，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，透過美聯物業購買項目兩伙或以上之首三名買家，可獲「消毒衣物護理機」一部，價值約1.5萬元，總值約4.5萬元。

會德豐發展啟德MONACO MARINE首輪銷售單位，包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，面積由326至713平方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價由23,177元至28,823元。

銷售當日，大手客組別分為A1、A2組。當中A1組買家最多可購6伙，最少買兩伙；A2組買家最多亦可購6伙，最少買一伙，但須為兩房連梗廚單位，或三房單位；至於B組散戶最多可買3伙。