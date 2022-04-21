啟德THE HENLEY II 首批61伙　折實均價2.43萬　一房入場874萬起

多個新盤部署推售，正當啟德MONACO MARINE已敲定本周六開賣308伙後，同區的恒地（0012）THE HENLEY II 亦加快部署，昨日公布樓書後，今日（21日）公布首張價單，涉及61伙，折實平均呎價24,333元，折實入場價為873.81萬元起。

首批最平一伙，為1座1樓G室，實用面積380平方呎，為一房連衣帽間隔，扣除5%折扣後，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。

【THE HENLEY II 交樓標準示範單位】

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主人房設弧形大玻璃窗

此外，今向傳媒開放的一伙交樓標準示範單位，設於中環國際金融中心一期，參照1座32樓A室搭建，三房套連衣帽間及工作房間隔，實用面積888平方呎。單位客飯廳呈長形，外接露台，開放式廚房設計，浴室屬「黑廁」。主人房設有弧形玻璃窗；其餘兩房則呈方形，三房可望向同一景觀。

THE HENLEY II位於沐泰街7號，設一座住宅大樓，樓高35層，提供301伙，實用面積由379至1,365平方呎，包含一房至三房戶型。項目預計關鍵日期原定為2022年4月30日，不過早前已更改為2022年6月30日，樓花期僅兩個月。

【THE HENLEY II 平面圖】