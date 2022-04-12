南華體育會旁地盤申建綜合體育館　5層樓面用作電競館

據城規會資料，南華體育會就黃泥涌加路連山道88號地盤，申建一幢總樓面逾24.58萬平方呎的綜合體育館，當中大量樓面將用作近年流行的電競館。

上述地盤位於南華體育會賽馬會綜合運動場（加路連山球場）旁邊，其西北面為地價高達197.87億元、由希慎興業（0014）及華懋持有的加路連山道商業地，而東南面則為香港大球場。

樓高9層 中央提供大型體育館

南華體育會是次擬發展的地皮，佔地約56,846平方呎，地方呈長方形，擬以地積比率4.325倍，發展一幢樓高9層的綜合體育館，用途包括康體文娛場所（電競館）及附屬食肆及商店及服務行業，落成後總樓面約245,854平方呎。

據項目圖則資料，綜合體育館內有多處地方均用作與電子競技（E-SPORTS）有關用途，佔約5層，分布在地下至二樓、四樓及五樓。而五樓至八樓中央位置為一個大型體育館，兩側預計提供觀眾席等設施。

申請人：為本地運動員提供良好訓練設施

申請人南華體育會指，爲了協助推動本地體育發展，擬議電子競技體育場館將會為本地運動員提供良好的訓練設施，以及完善的本地和國際比賽場地。同時，亦會透過擬議用途向市民推廣及鼓勵參與傳統及新興的體育活動（例如電子競技），以促進社區的健康。此外，亦會提供相關的附屬用途和基本建設以支持擬議電子競技體育場館的運作。

擬議綜合體育場館會樓高9層，樓宇高度比現有的南華體育會體育中心較低。擬議建築會採用可持續建築環境的設計，同時會於建築物周邊及申請範圍内加以綠化，來改善現時地盤的景觀，並且配合附近現有環境及氛圍。擬議電子競技體育場館用途會與鄰近地區土地用途相融，不會對附近交通、景觀、環境、園景綠化、空氣流通、渠務及污水排放帶來不良影響。