周末新盤錄約260宗成交　屯門瑧譽洋房逾1.75億沽

疫後首個大型新盤於周六（23日）展開銷售，帶動周末新盤成交量急升。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周未（23、24日）一手錄得約260宗成交，較對上一個周末、四天復活節長假期錄得的70宗，多出約3.7倍。主要由於會德豐地產啟德MONACO MARINE首輪開賣，兩日沽出241伙，佔總數約92%。

瑧譽洋房逾1.75億售 維港1號四連沽

此外，新盤貨尾亦錄多宗大額成交。內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽11號洋房，以逾1.75億元售出，實用面積5,209平方呎，屬五套房連儲物室間隔，連948平方呎花園及264平方呎平台，以及1,190平方呎天台連游泳池，內設升降機，連地庫兩個停車位，成交呎價約33,596元。

屯門青山灣瑧譽洋房，以逾1.75億元售出。（發展相相片）

另外，會德豐茶果嶺KOKO RESERVE，以招標方式沽出第1座16樓A室，實用面積1,172平方呎，四房間隔，成交價約2,650萬元，呎價約22,611元。

新世界（0017）旗下清水灣傲瀧一伙四房單位，以7,410.3萬元售出，成交為1座6樓A室，實用面積1,945平方呎，呎價38,099元，創項目分層戶新高。

中國海外（0688）啟德跑道區項目維港1號，亦連沽4伙，實用面積由348至454平方呎，成交價由877.2萬元至1,140.2萬元，4伙合計涉及樓價4,182.7萬元。