專訪｜高力翟聰：長期封關窒礙資金來港　跨國機構紛轉投新加坡

疫情持續近兩年，香港已封關多時，面對第五波疫情，更是一開始便實施最嚴厲措施，包括對9個國家實行熔斷機制，連行政長官林鄭月娥上月亦指，本港近期有人才外流、機構高管人才離開香港。面對嚴格的外遊及防疫限制措施，高力國際香港資本市場及投資服務行政董事翟聰接受《香港01》專訪表示，來港資金速度放緩，不少機構投資者已暫轉往新加坡作為主要工作地點。

跨國企業未能來港 窒礙大手買賣

早前，多隻於美國上市的中概股回流香港二次上市，翟聰原預期可帶動寫字樓市場租售反彈，不過出乎其所料，第五波疫情下，香港實施更嚴格的防疫限制，至今仍未通關，令資金流入香港的速度大幅減慢，「有好多大手買賣，無論跨國企業又好、內地企業又好，啲老闆都要親自過嚟，睇完先會做決定。」

翟聰認為，中資企業來港發展的趨勢始終未變，因香港仍是國際與內地之間最重要的橋樑，目前只是受封關影響「拖慢咗」。他指，目前市場資金仍充裕，不少更為熱錢（Hot Money），有機構投資者早已部署把資金調配至香港市場，只是礙於防疫措施而未能到步。

投資者暫遷至新加坡 當地營商如「半個香港」

為應對香港嚴格的旅遊限制，翟聰指，近一至兩年的確有不少企業因應疫情，把工作地點遷至新加坡。「如有國際機構投資者或投資基金，工作性質係需要周圍飛去見投資者，如果每次過嚟香港都要被困至少三周（酒店強制檢疫14天及7天自行監察），會令佢地好唔方便、做唔到嘢。」

新加坡去年選擇「與病毒共存」，翟聰指，早前其一名客戶與他分享指，已把工作地點遷移至新加坡，認為新加坡目前營商環境如同「半個香港」。但翟聰估計，上述遷移情況屬短暫，未見永久性遷移，相信未來疫情放緩後，香港通關或局部通關、又或改為縮短隔離檢疫時限後，料可重新吸引機構投資者回流。

據高力國際資料，自去年初起，本港整體甲級商廈的租金水平持續向下，由2021年1月份的每呎租金61.8元，下跌至今年3月份的58.9元，累積下挫約4.7%；期內九個月份的寫字樓吸納量為負數，最嚴峻為去年3月份，錄得吸納量負30.4萬平方呎。

自2021年初起，甲級商廈的呎租水平一直向下。（高力國際資料）

酒店物業「進可攻、退可守」

至於其他投資物業範疇，翟聰預計，全幢酒店物業將會重新成為投資市場焦點，原因有三，首先是目前酒店的價值受疫情影響，已較高峰期回落一至兩成，加上部分酒店的業主有意沽貨套現，以進行換貨或重整債務，盤源增多。

此外，部分投資者看中酒店的抗跌力，他解釋，過去一段長時間，訪港旅客數字雖然大挫99%，但部分酒店變陣改為攻本地客，提供「Staycation」或酒店月租優惠等，此類短租方案令酒店在沒有旅客的情況下依然能夠生存，並產生正現金流（Positive Cash Flow）。他透露，數幢正獲買家洽購的酒店，有機會在短期內完成易手。

翟聰認為，在訪港旅客數字已「衰無可衰」的情況下，酒店物業跌勢已到谷底，形容酒店物業屬「進可攻、退可守」。