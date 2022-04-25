錦上路站柏瓏 I 本周五首輪賣388伙　折實售608萬起　暫收6500票

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）發展的元朗錦上路站第一期發展項目柏瓏 I ，至今已推出3張價單，合共388伙。發展商今日（25日）公布銷售安排，定於本周五（29日）展開首輪銷售，盡推388伙。

當日銷售安排將分兩組，A組大手買家最多可購買三伙，當中最少須購買一伙三房單位。信置營業部集團聯席董事田兆源指，若按價單定價計算，整批單位總值逾40億元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明則表示，截至今天下午3時暫收約6,500票，以周五賣388伙計，超額認購約15倍。當中三成為投資客，七成為用家。另入票的準買家當中，六成來自新界 ，兩有成來自九龍區，一成來自港島區。

周五開賣的388伙，包括111伙一房，216伙二房，及61伙三房，扣除最高16%優惠後，折實售價607.9萬至1,450.7萬元。

中國海外董事總經理游偉光表示，今日內將上載銷售安排，首輪銷售當日設全面防疫措施，每組準買家只可由一名代理負責，出席人士需掃描安心出行及打齊兩針。

左起為信置營業部集團聯席董事田兆源、嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明、中國海外董事總經理游偉光。（發展商提供）

位於錦河路29號的柏瓏 I，由第2、3、5、6座合共4幢住宅大廈組成，，其中2、3座相連，另5、6座相連。全盤提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房及兩房，佔全盤單位約84%。預計關鍵日期為2024年10月。