新地屯門兆康項目涉逾4500伙　料明日命名

疫情放緩，發展商積極部署推售大型新盤。繼上周公布白石角優景里新盤SILICON HILL的部署後，新地（0016）明日（27日）將就屯門大型住宅項目舉行記者會，市場預計為兆康第54區項目，料明日進行命名，或分期推出市場。

今年初，新地副董事總經理雷霆已透露，兆康第54區項目最快今年首季尾取得預售樓花同意書。翻查資料，項目第1期分為第1A期及1B期，分別提供824伙及800伙。至於第2A期、第2B期、第3A期及第3B期亦已在今年1月份向地政總署申請預售樓花，分別涉及929伙、729伙、534伙及769伙。

2017年補地價金額65億 每呎2288元

綜合上述第1期至3期的伙數，全盤合共提供約4,585伙，為近年市場上罕有的大型住宅發展項目，涉及約14幢樓高20層至30層的分層住宅，料包含多種戶型。

參考此項目位處的欣寶路8號，原屬農地用途，地盤面積約46.1萬平方呎，新地在2017年5月為項目進行補地價，涉及金額逾65.3億元，每呎樓面地價逾2,288元。位置距離港鐵兆康站約15至20分鐘步程。

值得留意，新地上周才就白石角優景里新盤命名為SILICON HILL，預告最快5月推售。SILICON HILL分三期發展，合共提供1,871伙，第一期由5座12層高的低密度住宅大樓組成，提供576伙。當中近九成為標準戶，戶型包括開放式至三房戶，另設連平台及頂層特色戶。關鍵日期為2024年2月29日。

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