錦上路站柏瓏 I 首輪388伙全數沽清　發展商加推168伙

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，今日（29日）早上9時進行首輪銷售，以價單形式推售388伙，即日已沽清，套現逾35億元。

發展商隨即加價1%至1.5%，即晚加推4號價單涉168伙，分別有1房到3房單位，其中兩房戶佔100伙，一房及三房戶分別佔42伙及26伙。該批單位價單售價767.9萬至1,774.6萬元，價單呎價20,498至 24,392元，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價 645.03萬至1,490.66萬元，折實呎價17,218至20,489元。

【柏瓏 I 三房示範單位】

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柏瓏 I 主打一房及兩房

位於錦河路29號的柏瓏 I，由第2、3、5、6座合共4幢住宅大廈組成，其中2、3座相連，另5、6座相連。全盤提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房及兩房，佔全盤單位約84%。預計關鍵日期為2024年10月。

據資料顯示，柏瓏 I 過去一周累收近1.35萬票，暫成今年票王 ，超購逾33倍。