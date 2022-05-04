第一太平戴維斯：近兩年私募基金419億購香港物業　主打工業樓

近兩年受疫情所困，香港大額物業交投減少，不過私募股權房地產基金卻疫市掃貨，至今已累積斥資419億元掃入香港物業，當中更以工業物業為主，該類物業的投資佔比自2020年的15%，急增至2021年的61%。

第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光表示，疫情影響加上其他地緣政治因素、股市波動及加息周期開始等，對投資市場表現帶來衝擊。第五波疫情下首季物業投資市場轉靜，各類物業的交投均有減少，然而季內少數重要成交仍反映出投資者繼續垂青回報穩健的物業，有望為第二季市況帶來轉機。

首季全幢物業成交 工廈佔一半成交額

若論整體市場在首季錄得的整幢/持有大部分業權的成交，從成交總額的佔比來看，工業物業成交額佔了總金額的50%，零售/商場及酒店亦分佔30%及17%。投資者方面，私募股權房地產基金在總成交金額的佔比高達56%，本地資金亦佔上44%，兩者成為首季市場的主導者。

2021年工業物業市場，有61%買家為私募股權房地產基金。

至於第一太平戴維斯副董事總經理暨九龍銷售部主管蕭兆新指出，近年投資者的工業物業成交趨勢亦出現變化，從以往的成交多為發展商購入地皮興建新式工廈作為自用，到近年基金等投資者大手進行工業買賣，為分層工廈及倉庫的價格帶來支持。工業物業市場去年出現一輪熾熱成交，成交宗數幾乎是2020年的三倍，以致盤源極速被吸納，而本年首季市場遇冷，投資宗數亦按季大跌33%至570宗，當中僅有兩宗為整幢物業成交。

投資者目光轉向零售及酒店物業

零售方面，袁志光又表示，雖然首季投資市場非常沈寂，但投資者最近已逐漸放眼於零售及酒店物業，近期機構投資者及基金等開始購入整幢酒店及住宅／地塊。就零售物業前景而論，新一期消費券發放，加上疫情趨緩，社交距離措施有所放寬後，有助促進零售區的人流，為舖租帶來重要的支持；假如疫情進一步減退，通關有望，則酒店物業的前景將會更為看好。預期第二季開始隨著市場氣氛改善，市面的盤源將會增加。